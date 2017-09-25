(Görüntülü Haber) Zeki Müren Bodrum'da şarkılarla anıldı (2)

Nilüfer DEMİR/BODRUM(Muğla), (DHA)- BODRUM\'da Türk Eğitim Vakfı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı tarafından Zeki Müren\'in ölümünün 21\'inci yıldönümü nedeniyle anma konseri düzenlendi. I\'Sanat Güneşi\' olarak tanınan Zeki Müren\'in ölümünün 21\'inci yıldönümü nedeniyle düzenlenen \"Zeki Müren Bodrum\'da Alkışlarla Yaşıyor\" konserinde sahne alan Türk Sanat Müziği\'nin güçlü sesi Emel Sayın, Müren\'in eserlerini seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı. Yoğun ilgi nedeniyle konser alanının girişinde izdiham oldu. Çok sayıda kişi davetiye bilet bulamadığı için konseri izleyemedi. Osman Tan Erkır\'ın sunuculuğunu yaptığı konseri Muğla Valisi Esengül Civelek, Bodrum Kaymakamı Bekir Yılmaz ile eşi Cihan Yılmaz, Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon ve Hülya Kocadon, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal, Türk Eğitim Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Adnan İğnebekçili, Bodrum İlçe Emniyet Müdürü Ertan Sarıkaya ve eşi Selma Sarıkaya ile yaklaşık 1500 kişi izledi. Siyah elbisesi ile sahne alan Sayın\'a sahnede Selçuk Tekay ve orkestrası eşlik etti. Konserine, ‘Leyla sende buldum aşkımı\' isimli şarkı ile başlayan Sayın, \"Çok teşekkür ederim. Bodrum\'da, bu kadar güzel bir mekanda olmak ve Zeki Müren için birlikte olmak... Hepsi üst üste gelince harika duygular yaşıyorum. Burada olduğunuz için hepinize çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Bizleri bu gecede buluşturan Türk Eğitim Vakfı\'na ve TSK Mehmetçik Vakfı\'na, çok değerli mensuplarına teşekkür ediyorum. Hep birlikte burada olmamızı, sevgili Zeki Mürenimizi böyle güzel anmamızı sağladıkları için, çok teşekkür ederim\" dedi. Konserin ara bölümünde plaket töreni yapıldı. TSK Mehmetçik Vakfı Genel Müdürü Emekli Tümgeneral Yaşar Bal ve Türk Eğitim Vakfı Genel Yönetim Kurulu üyesi Adnan İğnebekçili, Emel Sayın\'a, Muğla Valisi Civelek\'e, Kaymakam Yılmaz\'a, Belediye Başkanı Kocadon\'a ve sunucu Osman Tan Erkır\'a teşekkür plaketi verdi. Gece boyunca Zeki Müren\'in ses kayıtları, Osman Tan Erkır\'ın sunumu ile sohbet şeklinde dinletildi. KONSERDE İZDİHAM İnternet sitesi üzerinden ücretsiz olarak dağıtıma sunulan davetiyelerin kısa sürede tükenmesi nedeniyle, bilet bulamayanlar kapıda yoğunluk yaşanmasına neden oldu. Davetiyesi olan bazı kişiler de yoğunluk nedeniyle içeriye girmekte zorlandı. Kapılara yapılan baskılar nedeniyle, kapılar kapatıldı. Bu sırada Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon da konser alanına girmek istedi. Kocadon\'un içeriye girişi sırasında bazı kişiler deiçeriye girmek için baskı yapınca bir kadın yere düştü. Kadın, Kocadon\'un yardımlarıyla kaldırılarak içeriye alındı. Konser başladığında kapıda kalan yaklaşık 200 kişi ıslıklar ve alkışlarla tepki gösterdi, \'rezalet\' sloganı attı. Konserin ikinci bölümünde ise Emel Sayın, yavruağzı renkli elbisesi ile sahneye çıkarak, \"Eller eller\" şarkısını seslendirdi. Sayın, konserinin ilk bölümünde dışara kalan ve içeri giremeyenlerden özür dileyerek, \"Konsere giremeyen çok kişi oldu. Dışarıdaki insanlar hala oradalar mı bilmiyorum. Orada olanlar varsa, onlara buradan selam ve sevgi gönderiyorum. Kendi adıma özür diliyorum. Keşke ayakta da olsa, aralarda da olsa, buraya girselerdi. Ben onları sahnede bile ağırlardım. Ama bilmiyorum şu saatten sonra artık belki de yoklar. Belki de bir telafi yolunu bulabiliriz. Menajerim Oğuz Bey ile konuşup belki bir şeyler düşünürüz\" dedi. Müren\'in ‘Şimdi Uzaklardasın\" şarkısını seslendirerek konserini tamamlayan Emel Sayın yaklaşık 2 saatlik konser sonunda sevenlerinden dakikalarca alkış aldı.