(Görüntülü Haber) Zehirlenen köpekleri Hayvan Dostları Derneği üyeleri kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA) - DENİZLİ\'de bir sokak köpeği ile 8 yavrusu, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce zehirlendi. Köpeklerden 2\'si telef olurken, Hayvan Dostları Derneği tarafından veterinere götürülen 7 köpek, tedavi edildi



Hayvan Dostları Derneği üyeleri, dün akşam saatlerinde Merkezefendi ilçesi Hacıeyüplü Mahallesi\'nde, araç muayene istasyonuyla, köpek barınağı arasındaki yolda bulunan sokak köpeklerini beslemeye gitti. Yolda bazı köpeklerin can çekiştiğini gören hayvanseverler, 8 yavru ve 1 yetişkin köpeğin zehirlendiğini tespit etti. Hayvanseverler, ikisinin öldüğü anlaşılan köpekleri kucaklayarak kamyonete taşıdı. Özel bir veteriner bulup açtıran hayvanseverler, köpekleri tedavi ettirdi. Yapılanın vahşet olduğunu belirten hayvanseverler, köpekleri zehirleyerek ölüme terk eden kişi ya da kişilerin bir an önce bulunmasını istedi.



Denizli Hayvan Dostları, zehirlenen köpekleri cep telefonuyla çekip, sosyal medya hebasında paylaştı. Videoda yol üzerine atılmış, ölen ve ölmek üzere olan köpekler görülüyor.