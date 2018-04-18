(Görüntülü Haber) Zehir taciri Suriyeliler tutuklandı

MERSİN, (DHA) - MERSİN’de 528 bin adet captagon hapla yakalanan 3 Suriyeli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Mersin Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, kentte uyuşturucu captagon hap getirildiği yönünde istihbarat alındı. Bunun üzerine polis, merkez Mezitli ilçesinde daha önceden plakası belirlenen araç durduruldu. Araçta yapılan aramada 88 kilo ağırlığında 528 bin captagon hap ele geçirildi. Zanlıların evlerinde yapılan aramalarda ise 1280 paket gümrük kaçağı sigara bulundu. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü’nde yapılan sorgulamalarının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.