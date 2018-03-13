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(Görüntülü Haber) Zabıtaya uygulamalı biber gazı eğitimi

MERSİN, (DHA) Mersin'in Erdemli ilçesinde zabıta memurlarına, polis tarafından uygulamalı biber gazı kullanımı eğitimi verildi

13 Mart 2018 18:12

MERSİN, (DHA) Mersin\'in Erdemli ilçesinde zabıta memurlarına, polis tarafından uygulamalı biber gazı kullanımı eğitimi verildi. Erdemli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'nde görevli zabıta memurlarına İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Komiser Yardımcısı Kerem Keçeli?den uygulamalı biber gazı kullanımı eğitimi aldı. Kuvvet kullanma kriterleri ile ilgili teorik bilgiler, yasal boyutu ile ilgili bilgiler ve göz yaşartıcı gazlar hakkında uygulamalı bilgiler alan zabıta memurlarına verilen eğitim programının başarılı bir şekilde sonuçlandığı açıklandı. Belediye Başkanı Mükerrem Tollu, eğitimlerin başarılı bir şekilde neticelendirildiğini belirterek, bu kapsamda mecbur kalınan durumlarda başvurulan bir yöntem olduğunun altını çizerek, personelin öncelikle kendi üzerlerinde deneyerek eğitim başarılı bir şekilde tamamlandığını söyledi. Tollu, zabıtaların hem görevleri esnasında karşılaştıkları direniş ve fiili saldırı durumunda savunma amaçlı biber gazı kullanımı ve bu kapsamda bilinçlendirilmesi hem de kurumun hizmet kalitesinin yükselmesi amacıyla bu tip hizmet içi eğitimlerin tüm belediye personeline verilmesine devam edileceğini ifade ederek, görülen eksiklikler sonucunda modern çağa ayak uydurabilmek adına eğitimlerin süreceğini dile getirdi.

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