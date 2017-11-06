(Görüntülü Haber) Zabıtadan havalı korna uygulaması

Ömer ŞULUL-ŞANLIURFA-DHA) ŞANLIURFA\'da Büyükşehir Belediyesine bağlı trafik zabıta ekipleri, halk otobüsleri ve okul servislerine yönelik yaptığı denetimlerde havalı korna kullanan araç sürücülerine yasal işlem başlattı. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığına bağlı Trafik Zabıta ekipleri ile Trafik polisleri, özel halk otobüslerinde gürültü kirliliğine sebebiyet verdiğinden dolayı halk otobüsleri ve okul servislerinde bulundurulması yasak olan havalı korna denetimini başlattı. Zabıta ekipleri tarafından oluşturulan uygulama noktasında durdurulan Halk otobüsleri ve okul servislerinde havalı korna denetimini yapıldı. Yapılan denetimlerde otobüslerin kornelerini kontrol eden ekipler, otobüs sürücülerine araçlarına havalı korna taktırmamaları yönünde uyarıda bulunarak araç sahipleri hakkında yasal işlem başlattı.