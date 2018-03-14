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(Görüntülü Haber) Zabıta Suriyelilere ait ruhsatsız marketi mühürlendi

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT'TA genel sağlık ve hijyen kurallarına uymayan, uygunsuz şartlarda yoğurt üretimi yapan ve ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen Suriyelilere ait bir market mühürlendi

14 Mart 2018 16:22

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT\'TA genel sağlık ve hijyen kurallarına uymayan, uygunsuz şartlarda yoğurt üretimi yapan ve ruhsatsız çalıştırıldığı belirlenen Suriyelilere ait bir market mühürlendi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri tarafından Bağlarçeşme Mahallesi\'nde faaliyet gösteren bir markette denetim yapıldı. Suriyeliler tarafından işletilen marketin bodrum katında yapılan incelemelerde, hijyen şartlarına uyulmadan yoğurt üretimi yapıldığı tespit edildi. Ayrıca, kaynağı belli olmayan, tarihi geçmiş et ve tavuk ürünlerine de rastlandı. Sağlıksız şartlarda üretilen ve depolanan et ve süt ürünlerine el koyan zabıta ekipleri, ruhsatsız işletildiği tespit edilen işyerini de mühürledi. El konulan gıda maddeleri İlçe Tarım Müdürlüğü yetkilileri gözetiminde imha edildi. Esenyurt Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin ilçedeki denetimlerini artırarak devam edeceği belirtildi.

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