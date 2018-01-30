(Görüntülü Haber) Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yükseliyor

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE(Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'nin Başiskele ilçesinde bulunan Yuvacık Barajı\'nda su seviyesi yükselmeye başladı. Barajda, 7 Ocak\'ta yüzde 28 oranında su bulunurken 23 günde su seviyesi, yüzde 46\'ya çıktı. Yağışın az olması, barajlarda su seviyesinin düşmesine neden olurken, ocak ayında barajlardaki su seviyesi, yarı kapasiteye dahi ulaşamadı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin verilerine göre, Kocaelililerin içme suyunu karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı\'nda, 7 Ocak günü su kapasitesi, yüzde 28 oranında azalarak, 14 milyon 270 bin metreküpe geriledi. Bugün itibarıyla ise 23 günde su kapasitesi, yüzde 46 seviyesine ulaşarak, 23 milyon 570 metreküpe yükseldi. Yetkililer, son yıllarda en kurak kış döneminin yaşandığını, ilerleyen günlerde havzada bulunan dağlardaki karların erimesiyle su seviyesinin daha da yükselmesinin beklendiğini kaydetti.