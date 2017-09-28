(Görüntülü Haber) Yuvacık Barajı'nda su seviyesi yarıya düştü

Ergün AYAZ/İZMİT (Kocaeli), (DHA)- KOCAELİ\'nin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı\'nda mevsim şartlarına bağlı su seviyesi yüzde 49\'a inerken, barajda 25 milyon metreküp su kaldı. Kocaeli\'nin içme suyunun büyük bir bölümünü karşılayan 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı\'ndaki su seviyesi mevsim şartları nedeniyle yarıya düştü. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada Yuvacık Barajı\'nda su oranı yüzde 49\'a düşerken, su miktarı 25 milyon 10 bin metreküp olarak belirtildi. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra İlçesi ve bağlı köylerin su ihtiyacını karşılayan Namazgah Barajı\'nda ise su seviyesi yüzde 56 seviyesine düşerken, 12 milyon 700 bin metreküp su kaldı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi yetkilileri, su seviyesinde sıkıntı olmadığını, mevsim şartlarına bağlı olarak beklenen yağışlarla su seviyesinde yeniden artış yaşanmasını beklediklerini belirtti.