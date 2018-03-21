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(Görüntülü Haber) Yuvacık Barajı doldu

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ'de yaşayanların içme suyunun büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı, mevsim koşullarına bağlı olarak doldu

21 Mart 2018 13:37

Ergün AYAZ/BAŞİSKELE (Kocaeli), (DHA) - KOCAELİ\'de yaşayanların içme suyunun büyük bölümünün sağlandığı Yuvacık Barajı, mevsim koşullarına bağlı olarak doldu. Yapılan son ölçüme göre, 48 milyon 800 bin metreküple barajın su seviyesi, yüzde 95\'e ulaştı. Kocaelililerin içme suyu ihtiyacının büyük bölümünün karşılandığı, 51 milyon metreküp kapasiteli Yuvacık Barajı\'nın su kapasitesi, dağlardaki karların erimesi ve son yağışlarla birlikte, maksimum seviyeye yaklaştı. Kocaeli Su ve Kanalizasyon İdaresi\'nin internet sitesinden yayımlanan açıklamaya göre, Yuvacık Barajı\'nda su oranı yüzde 95\'e yükselirken, su miktarı da 48 milyon 800 bin metreküp oldu. 25 milyon metreküp kapasiteli Kandıra ile bağlı köylerin su ihtiyacının karşılandığı Namazgah Barajı\'nda ise su seviyesi, 16 milyon 10 bin metreküp ile yüzde 71 oranına ulaştı.

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