(Görüntülü Haber) Yusuf Songül: Su, gıda ve enerji hegemonya aracı haline geldi

Mithat ABAKAN/MANAVGAT (Antalya), (DHA) - TMMOB Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yusuf Songül, \"Küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir\" dedi. Manavgat\'ın Kumköy turizm bölgesindeki bir otelde Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Gıda Mühendisleri Odası tarafından düzenlenen 10\'uncu Gıda Kongresi başladı. Kongreye, çeşitli üniversitelerden öğretim üyeleri, akademisyenler ve öğrencilerin yanı sıra, 350\'den fazla gıda mühendisi katıldı. Gıda Mühendisleri Odası Genel Başkanı Yusuf Songül, 3 gün süresince gıdayı teknik, ekonomik, sosyal ve diğer tüm boyutlarıyla inceleyeceklerini belirterek, \"Tüketicinin gıdaya erişimi giderek zorlaşırken, sektördeki özelleştirme girişimleri, gıda güvenilirliğini tehdit eden uygulamalar ve ilgili meslek örgütleri, ilgili kurum ve kuruluşların görüşü alınmadan yapılan hukuki düzenlemeler, yaşanan sıkıntıları daha da artırmaktadır. Yaşadığımız çağda küresel bir silaha dönüşen su, gıda ve enerji bizim gibi ülkeler üzerinde en önemli hegemonya aracı haline gelmiştir. Hızlı büyüyen ekonomilerde talep tırmandığı sürece, en önemlisi bu siyasi ve ekonomik yaklaşım böyle gittiği sürece, gıda paylaşımındaki adaletsizlik gittikçe derinleşmektedir. Dünya gıda fiyatları artmaya devam etmektedir\" dedi. \'YÜZDE 8.5 AÇLIK SINIRINDA YAŞIYOR\' Gıda Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Üyesi Kemal Zeki Taydaş ise, gıdaya erişim hakkının, gıda güvencesi, gıda güvenliği ve gıda egemenliği sorununun her geçen gün daha da önem kazandığını, \'iklim değişikliği\', \'çatışmalar\' ve \'göç\' gibi küresel ölçekli sorunların da etkisiyle, açlık ve yoksulluğun tüm dünyayı tehdit eder hale geldiğini kaydetti. Taydaş, \"Dünyada yaşanan açlığın ve yetersiz beslenmenin nedeninin üretim yetmezliğinden değil de gıdaya erişimin sağlanamamasında temel sorunun adil olmayan gelir ve ürün dağılımı olduğunu vurgulamak isterim. Bu durum ülkemizde insanlarımızın yüzde 22\'sinin yeterli gıdaya ulaşamadığı, yüzde 8.5\'inin ise açlık sınırında yaşadığı olarak karşımıza çıkmaktadır. Sorumlusu ise tarım ve gıda üretiminde yaşanan tekelleşmedir. Tekelleşmenin aktörleri hemen her alanda olduğu gibi, gıda alanında da sayısı 5-10\'u geçmeyen çok uluslu şirketlerdir. Çünkü bu şirketler dünyaya egemendir ve gıda temel bir beslenme aracı olmaktan çıkıp, bu şirketlerin rant aracına dönüşmüştür\" diye konuştu. \'800 MİLYON KİŞİ YETERLİ GIDAYI BULAMIYOR\' CNN Türk spor spikeri ve gıda mühendisi Emre Tilev de kongrede konuşma yaptı. Dünya nüfusunun yarısının günde 2 dolardan az parayla geçimini sağlamak zorunda olduğunu söyleyen Emre Tilev, \"Günde 1 dolardan az parayla yaşayanların sayısı 1.2 milyar. Bu insanlar yeteri kadar gıda bulamıyor, temiz su bulamıyor, eğitim hakkını bulamıyor, sağlığı bulamıyor ve yoksulluk bizim için en önemli problemlerden biri olarak yansıma gösteriyor. Gelişmekte olan ülkelerde 4.6 milyar kişinin 800 milyonu yeterli gıdayı bulamıyor. Biz neyi tartışıyoruz; UHT ile elde edilmiş sütteki proteinlerin parçalanıp parçalanmadığını, vitaminlerin yeteri kadar değerlerinin yitirip yitirmediğini\" dedi. \'HİÇ PEYNİR YEMEDİM\' Üniversite döneminde yaşadığı bir anısını da paylaşan Emre Tilev, kendisinin hiç peynir yemediğini, hatta peynire dokunamadığını anlattı. O dönem Süt İşlem Teknolojisi dersinde bir laboratuvar, bir de yazılı sınavları olduğunu aktaran Tilev, laboratuvar sınavında birinci sınavı geçtiğini, ikincisi için kura çektiğini aktararak sözlerini şöyle sürdürdü: \"Kurayı bir çektim; peynirde duygusal analiz. 8 tane peynir var, hoca dedi ki \'Bunları tadacaksın, yazacaksın.\' Dedim ki; \'Hocam ben hiç peynir yemedim. Vallahi yemedim, ben elleyemem bile hocam. Ben peynir ve zeytine dokunamam. Bana şu kapının önüne Ferrari araba getirseniz, Ankara\'nın yarısını verseniz yapamam, mümkün değil\' dedim. Hoca bana \'O zaman kalırsın\' dedi. \'Kalayım\' dedim ve dersten kaldım.\" Konuşmasının ardından Emre Tilev\'e Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Yusuf Songül tarafından plaket verildi. Çeşitli panel ve sunumların yapılacağı kongre, 11 Kasım\'da sona erecek.