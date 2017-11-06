(Görüntülü Haber) Yürüme engelli uyuşturucu satıcısı tutuklandı

Mustafa İNSAN/MERSİN, (DHA)- MERSİN\'de polisin düzenlediği operasyonda uyuşturucu satan engelli 43 yaşındaki E.B., gözaltına alınırken evinde yapılan aramada 3 kilo 497 gram eroin ile 2 kilo 200 gram morfin ele geçirildi. Bir istihbaratı değerlendiren Narkotik ekipleri merkez Yenişehir ilçesinde E.B.\'nin eve baskın yaptı. Narkotik köpeği ile yapılan aramda 3 kilo 497 gram eroin ile 2 kilo 200 gram morfin ele geçirdi. Uyuşturucu satıcı ev sahibi tekerlekli sandalyeye mahkum engelli E.B. gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü\'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., çıkarıldığı nöbetçi mahkemeye tutuklandı.