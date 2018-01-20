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(Görüntülü Haber) Yunanistan Başkonsolosluğu önünde eylem

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA) Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları, Yunanistan Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, Yunanistan tarafından işgal edildiğini öne sürdüğü 18 ada ve kayalığın iade edilmesini istedi

20 Ocak 2018 18:23

Yüksel KOÇ - İSTANBUL,(DHA) Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları, Yunanistan Büyükelçiliği önünde basın açıklaması yaparak, Yunanistan tarafından işgal edildiğini öne sürdüğü 18 ada ve kayalığın iade edilmesini istedi. Atatürkçü Düşünce Derneği Gençlik Kolları, İstiklal Caddesi üzerinde bulunan Yunanistan Başkonsolosluğu önünde basın açıklaması yaptı. Açıklamada, \"İşgalci Yunanistan 18 adamızdan defol\" ve \"18 adamıza sahip çıkıyoruz\" pankartları açıldı. Açıklamayı derneğin gençlik kolları adına Utku Buksur okudu. Yunanistan\'ın 2004 yılından bu yana 18 ada ve kayalığı işgal ettiğini söyleyen Buksur, bu işgale göz yumulduğunu öne sürerek, \"2004 yılından beri devam eden işgal sürecine verilen tepkiler yerel kalmış ve maalesef örgütlü olmamıştır. Türk Gençliği olarak bölgesel barışı savunmakla beraber en ufak bir toprak parçasını bile terk etmeyeceğimizi bildiriyoruz\" dedi.

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