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(Görüntülü Haber) Yunan sahil güvenlik botu Kardak'a yaklaşamadı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak kayalıklarına yaklaşan Yunan sahil güvenlik botu, 97 borda numaralı Türk sahil güvenlik botunun Çatal Ada arkasında beklemesi nedeniyle bölgeden uzaklaştı

24 Kasım 2017 19:35

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), (DHA)- BODRUM açıklarındaki Kardak kayalıklarına yaklaşan Yunan sahil güvenlik botu, 97 borda numaralı Türk sahil güvenlik botunun Çatal Ada arkasında beklemesi nedeniyle bölgeden uzaklaştı. Yunanistan\'ın Kilimli Adası\'ndan (Kalimnos) bugün öğle saatlerinde hareket eden Yunan sahil güvenlik botu, Bodrum\'un Gümüşlük Mahallesi\'ne 4.5 mil mesafedeki Kardak kayalıklarına yaklaşmak istedi. Yunan botunu fark eden 97 borda numaralı Türk sahil güvenlik botu, Çatal Ada arkasından aniden Kardak önlerine hareket etti. Türk botunu gören Yunan botu, hız kesip geri dönmek zorunda kaldı. Yunan botu Kilimli Adası\'na doğru çekilirken, Türk botu ise Kardak yakınında devriye görevi yapmaya başladı.

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