(Görüntülü Haber) Yumurtalık, antik kentten çıkan mozaikleri istiyor

Ceyhun ÖZER/YUMURTALIK (Adana), (DHA) ADANA\'nın Yumurtalık İlçesi\'nde gün yüzüne çıkan tarihi mozaiklerin kent merkezindeki yeni müzeye götürülmesine, sivil toplum örgütleri ve ilçe sakinleri tepki gösterdi. Geçmişi M.Ö. 2\'nci Yüzyıl\'a dayanan Aigeai Antik Kenti\'nin limanının bulunduğu Yumurtalık İlçesi\'nde yapılan kazılarda son dönemde, 4 önemli mozaik bulundu. Ancak arkeologların yaptığı incelemenin ardından mozaikler bulundukları yerden alınarak yeni kurulan Adana Müze Kompleksi\'ne götürüldü. Bölge halkı ve STK temsilcileri ise duruma tepki göstererek eserlerin yerinde sergilenmesini istedi. YUMURTALIK\'A AÇIK HAVA MÜZESİ İSTİYORUZ Yumurtalık Kızılay Başkanı Fethi Beşlioğlu, Yumurtalık\'a açık hava müzesi istediklerini belirterek, \"Tarih yerinde ağırdır. Eğer siz İstanbul\'daki Ayasofya\'yı yerinden taşır Adana müzesine koyarsanız bir şey ifade etmediğini görürsünüz. Buradaki tarihi de Adana\'ya taşırsanız bir şey ifade etmediğini görürsünüz. Eserlerimiz yerinde kalsın\" dedi. Yumurtalık Muhtarlar Derneği Başkanı Aynur Gökalp ise Yumurtalık\'ın bir tarafı deniz bir tarafının ise yeşillik olduğunu kaydederek, \"Ne yapılması gerekiyorsa onu yapalım. Vali beye gidilmesi gerekiyorsa gidelim, gerekirse eylem yapalım ama Yumurtalık\'ımıza sahip çıkalım. Hiçbir siyasi parti gözetmeksizin hepimiz el ele verelim müzemize sahip çıkalım\" diye konuştu. Yumurtalık Platformu başkanı Şaban Yetkin de eserlerin Yumurtalık\'a yerli ve yabancı turistlere sergilenmesini istedi. BELEDİYEMİZ İMKANLARI KISITLI Yumurtalık Belediye Başkanı Türkeş Filik ise Yumurtalık\'ın medeniyetlere ev sahipliği yaptığına dikkat çekerek şunları söyledi: \"İpekyolu üzerinde bulunan ve ilk organ naklinin yapıldığı şehir olan Yumurtalık\'ın tarihi yerlerinin değerlendirilmesi gerekiyor. Belediyemiz imkanları kısıtlı tarihi zenginliklerimize sahip çıkamıyoruz. Kale içinde güzel yerlerimiz var, buraları esnaflarımız versek hem bakarlar hem de para kazanırlar. Buraları bırakıyoruz mezbelelik oluyor, yasaklama ile bir yere varılmıyor maalesef. Ben yetkililere de seslenmek istiyorum, bu eserleri koruyalım derken sahipsiz bırakmayalım. Buradan çıkan mozaikleri koruma kurulu vasıtası ile Müzeye Adana\'ya aldılar. Biz bunların kendi yerinde açık hava müzesi şeklinde yapılıp burada sergilenmesini istiyoruz. Burada sergilenir ise Turist çeker doğal olarak esnaflarımız faydalanır, Yumurtalığın tanıtımına çok faydası olacağını düşünüyorum.\" Yumurtalık\'ta şu ana kadar 4 önemli mozaik bulundu. İlk mozaik 2011 yılında Ayas mahallesinde sondaj çalışmaları sırasında 4\'lü Eros, 2012 yılında Ören Mahallesinde Hipokampus ve Bahar Şenliği mozaiği çıkarken bunlar arkeolojik çalışmaları tamamlandıktan sonra Adana Müze Müdürlüğüne götürüldü. Son olarak Dervişiye mahallesinde çıkan yine Roma dönemine ait zenginlerin kullandığı tarihi hamam içerisinde bulunan Poseidon deniz tanrısı mozaiği üzeri kapatılarak kazı çalışmaları durduruldu.