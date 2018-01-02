(Görüntülü Haber) Yüksekova'da kalp hastası kadın 4 saatte kurtarıldı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle yolu kapanan Yeni Işık köyü Yukarı Uğlukbaşı mezrasında mahsur kalan kalp hastası Hasibe Dilce (49), ekiplerin 4 saatlik çalışmasıyla kurtarıldıktan sonra götürüldüğü hastanede tedaviye alındı. Kar yağışı yüzünden ilçeye bağlı 6 köy, 15 mezranın yolu da ulaşıma kapandı. İlçeye 30 kilometre uzaklıkta bulunan Yeni Işık köyü Yukarı Uğlukbaşı mezrasında oturan Hasibe Dilce, dün akşam saatlerinde rahatsızlandı. Dilce\'nin yakınları 112’yi arayarak yardım istedi. Ancak 112 ekipleri köy yolunun yoğun tipi nedeniyle kapanması yüzünden köye ulaşamadı. Sağlık ekiplerinin hastaya ulaşamaması üzerine Yüksekova Kaymakamlığına bağlı Şantiye Şefliliği Karla mücadele ekiplerinden yardım istendi. Hastaya ulaşmak için karla mücadele ekipleri iş makineleriyle yolu açmak için saat 02.00 sıralarından itibaren yoğun bir çalışma başlattı. Ekipler 4 saatlik bir çalışma sonucunda saat 06.00 sıralarında eve ulaşarak kalp hastası Hasibe Dilce\'yi ambulansa bindirirerek, tedavi için Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne götürdü. Köye gelen ekiplere teşekkür eden Hasibe Dilce\'nin eşi Halit Dilce (52), eşinin akşam saatlerinde aniden rahatsızlandığını belirterek, \"Kar yağışı da etkil olnuca geçer diye biraz bekledik. Ancak ağrıları ve şikayetleri artınca Durumu 112\'ye ve Yüksekova şantiye şefliliğine bildirdim. Yaklaşık 4 saat süren bir çalışma ile köye ulaştılar. Allah devletimize zeval vermesin bu zor günümüzde bizleri yalnız bırakmayarak hastamızı alarak hastaneye ulaştırdılar. Herkese çok teşekkür ediyorum\" dedi. 6 KOY VE 15 MEZRANIN YOLU KAPANDI Yüksekova ve çevresinde açık ve güneşli olan hava dün yerini kar yağışına bıraktı. Kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki kar kalınlığı 15 santimetreyi bulurken, 6 köy ve 15 mezranın yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını açılması için karla mücadele ekipleri çalışma yaparken, bazı vatandaşlar kar yağışına sevindiklerini söyledi. Kış aylarına girilmesine rağmen her yıl olduğu gibi ilçede kar yağmadığını belirten Recep Aykut, \"Yüksekova\'da çok güzel bir kar yağışı var. Sevinmemek elden değil. Yaklaşık 20 gündür Yüksekova\'da çok sıcak hava vardı. Soğuk havalar bir türlü yüznü göstermedi. Şimdi yağış var. Tadını çıkarıyorum\" dedi.