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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da kadın işçiler sokaklarda temizliğe başladı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova İlçesi'nde, 'Toplum Yararına Çalışma Programı' kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan 49 kadın işçi, ilçe sokaklarında temizlik çalışmalarına başladı

06 Eylül 2017 19:18

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova İlçesi\'nde, \'Toplum Yararına Çalışma Programı\' kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan 49 kadın işçi, ilçe sokaklarında temizlik çalışmalarına başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından İşkur eliyle Türkiye genelinde uygulanmakta olan \'Toplum Yararına Çalışma Programı\' kapsamında belediye bünyesinde hizmete alınan 49 kadın işçi, Yüksekova’nın mahallelerinde temizlik yapıyor. Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü olarak toplum yararına çalışma programı bünyesinde çalışan ve sabah saat 08.00’de işlerine başlayan kadınlar, saat 17.00’de mesailerini tamamlıyor. Kadınlar, ilçe sakinlerinden, temizlik konusunda daha duyarlı olmalarını istiyor. Kadın işçilerin çalışmalarını yerinde takip eden Yüksekova Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü A. Hadi Kandaş, \"Hakkari Valiliği İşkur Müdürlüğü tarafından Yüksekova Belediye Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere sağlanan personeller Belediye Başkanlığı tarafından temizlik işleri bünyesinde çalıştırılmak üzere görevlendirildi. Bugün itibarıyla kadın işçiler, İlçe genelinde çeşitli mahalle, cadde ve sokaklarında mıntıka temizliği yapmaya başladı. 5 aylık süre için alınan kadın işçiler bu tür çalışmalarına devam edecektir\" dedi.

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