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(Görüntülü Haber) Yüksekova'da evin bahçesinde patlama: 1 yaralı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ'nin Yüksekova ilçesinde, İbrahim Akdağ (30), Güngör Mahallesi'ndeki evinin bahçesinde çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralandı

11 Mart 2018 19:18

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA (Hakkari), (DHA) - HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, İbrahim Akdağ (30), Güngör Mahallesi\'ndeki evinin bahçesinde çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen patlamada yaralandı. Akdağ, kaldırıldığı hastanede ameliyata alınırken, polis, olay yerinde inceleme başlattı. Olay, saat 10.00 sıralarında, ilçeye bağlı Güngör Mahallesi\'nde meydana geldi. İbrahim Akdağ, evinin bahçesinde çalışırken, henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sonucu ağır yaralanan Akdağ için çevredekiler sağlık ekibi çağırdı. Olay yerine gelen sağlık görevlileri, Akdağ\'ı ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi\'ne kaldırdı. Ameliyata alınan İbrahim Akdağ\'ın sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Patlamanın meydana geldiği bölgeye sevk edilen polis ekipleri ise inceleme başlattı. Polis, patlamaya neyin yol açtığını araştırıyor. Öte yandan, dün, aynı mahallede boş arazide bulduğu cismi kurcalarken, meydana gelen patlamada Berat Oktay (10), ağır yaralanıp, kaldırıldığı Van\'daki hastanede yaşamını yitirmişti.

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