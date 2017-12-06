(Görüntülü Haber) Yüksekova'da 4 kişinin öldüğü zırhlı araçtan ateş edilme anı görüntüleri ortaya çıktı

Felat BOZARSLAN/DİYARBAKIR, (DHA)- HAKKARİ\'nin Yüksekova ilçesinde, geçen yıl zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfekten açılan ateş sonucu, HDP Milletvekili ve TBMM Başkanvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan\'ın da aralarında bulunduğu 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı olayın görüntüleri ortaya çıktı. Ateş edilen zırhlı aracın kulesindeki kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, iki kez seri şekilde ateş açıldığı görüldü. Görüntülerde ateş açılması üzerine panikleyenlerin koşuşturması ve vurulan bir kişinin kaçmak istediği dükkanın kapısında yere yığılması görülüyor. Yüksekova\'nın Cengiz Topel Caddesi üzerinde 8 Ekim 2016 günü konvoyla birlikte seyir halinde olan zırhlı polis aracının kulesindeki makineli tüfeğin seri ateş alması sonucu HDP Milletvekili Pervin Buldan\'ın yeğeni Serhat Buldan, Rahmi Safhalı, Necdet İşözü ve Aydın Tümen hayatını kaybederken, Şemsettin Çakmakçı ve Mehmet Ali Kaya yaralandı. Yürütülen soruşturmanın ardından, 4 kişinin hayatını kaybetmesi, 2 kişinini de yaralanmasına sebep olan zırhlı aracın silah nişancısı polis memuru İ.M. hakkında, \'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme ve yaralama\' suçlarından 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Güvenlik nedeniyle Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'ne nakledilen davanın yargılaması sırasında, tutuklu polis memuru İ.M., tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İKİ KEZ SERİ ŞEKİLDE ATIŞ YAPILDI Yargılamayı yapan Diyarbakır 3\'üncü Ağır Ceza Mahkemesi\'nin talebi üzerine zırhlı araçtan ateş açılması anının kamera kayıtları Yüksekova Emniyet Müdürlüğü tarafından dava dosyasına gönderildi. Zırhlı aracın dış kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, Emniyet Müdürlüğü\'nden çıkan konvoy ara sokaklardan geçerek bir süre sonra Cengiz Topel Caddesi\'ne çıkıyor. Görüntülerde, gündüz çarşının kalabalık olduğu anda Cengiz Topel Caddesi üzerinde seyir halinde olan aracın üzerindeki makineli tüfekten aniden tarama şeklinde ateş açılıyor. İlk ateşten sonra zırhlı aracın atış menzilinde olan vatandaşlar panikle kaçışırken, aniden araçtan ikinci kez seri şekilde atış yapılıyor. Görüntülerde, bir dükkana sığınmak isteyen bazı kişilerin, açılan ateşe hedef olarak dükkanın girişinde yere yığıldığı görülüyor. Araçtan tarama şeklinde ikinci kez ateş açıldıktan sonra sonra zırhlı araç kamerasının havaya kaldırıldığı görülüyor. Kayıtlarda, şehir içinden geçen zırhlı aracın silahının da \'atışa hazır\' konumda olduğu dikkat çekiyor. Görüntülerde aracın bir süre sonra hereket ettiği görülüyor. BİLİRKİŞİ RAPORU:ATIŞA HAZIR GÖREVE GİTMEK YÜKSEK EMNİYET RİSKİ Olayla ilgili hazırlanan bilirkişi raporunda, olay günü aracın sistem güvenlik ekipmanlarının devre dışı bırakıldığı ve silah kurulma işlemi ile atışa hazır durumda göreve çıkıldığı ifade edilerek, \"Bu tür kullanım şekli istem dışı durumlarda atış yapma olasılığını yükseltir ve yüksek emniyet riski oluşturur. Kullanıcının araç üzerinde görev tecrübe azlığı kontsantrasyon bozulması, görev stresi ve benzeri nedenlerin söz konusu olayın yaşanabilmesine imkan verebileceği öncelikli değerlendirmemizdir. Araç üzerinde bulunan kule sisteminde ve silahta teknik olarak kendi kendine atış yapmaya sebebiyet verecek herhangi bir bulguya rastlanmamıştır\" denildi. Hakkari Özel Haraket Şube Müdürlüğüne bağlı \'Orman\' kod adlı zırhlı polis aracının kule kısmında bulunan ve olay anını gösteren kamara görüntüleri olaydan 1 yıl sonra dava dosyasına girerken, daha önce gönderilen görüntü kayıtlarının bulunduğu CD\'nin zımbalandığı için açılamadığı, bunun üzerinde mahkemenin görüntüleri tekrar istediği öğrenildi.