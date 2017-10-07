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(Görüntülü Haber) Yüksek gerilime kapılan ve 2 kol ile ayağı kesilen işçinin dramı

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi'nde yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Zeki Aslan, 2015 yılında bir inşaatın beton işlerinde çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılması sonucu kaldırıldığı hastanelerde, 2 ayağı ve 2 k

07 Ekim 2017 14:21

Mehmet TÜRK-Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- Diyarbakır merkez Yenişehir İlçesi\'nde yaşayan 37 yaşındaki Mehmet Zeki Aslan, 2015 yılında bir inşaatın beton işlerinde çalıştığı sırada yüksek gerilime kapılması sonucu kaldırıldığı hastanelerde, 2 ayağı ve 2 kolu kesildi. 5 çocuk babası Aslan, kol nakli başvurusu yaptığını ancak, henüz bir sonuç alamadığını belirterek, \"İsyan etmiyorum şükür ettim hep. Ama, oğluma istediklerini alamadığım için okulu bıraktı. Ne yapacağımı bilmiyorum, devlet büyüklerim ve hayırseverlerin yardımını bekliyorum\" dedi.

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