(Görüntülü Haber) Yüksek gerilim hattında korkunç ölüm...

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-TUZLA İçmeler\'de yüksek gerilim hattına çıkan bir kişi, akıma kapılıp yanarak hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.



Olay saat 18.00 sıralarında Tuzla İçmeler tren istasyonunda meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, istasyonda bulunan yüksek gerilim hattına çıktı. 24 bin voltluk elektrik hattındaki akıma kapılan kişi, yanarak hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine İtfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, yüksek gerilimin kesilmesinin ardından yaklaşık 1 saatlik çalışma sonrası yanan vatandaşın cansız bedenini halat yardımıyla indirdi. Kimliği belirsiz kişi, gerekli incelemenin ardından Kartal Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Yaşanan olay nedeni ile tren seferleri durduruldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.