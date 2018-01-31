(Görüntülü Haber) Yüksek doz uyuşturucudan öldü

Bülent TATOĞULLARI ANTALYA,(DHA)Antalya\'da arkadaşlarıyla kaldığı metruk binada vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte eden Bekir Koltka (44), yaşamını yitirdi. Koltka\'nın arkadaşlarının ise aşırı eroin yüzünden ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Muratpaşa İlçesi Yüksekalan Mahallesi 519 Sokak\'ta bulunan metruk binada 3 arkadaşıyla kalan Bekir Koltka, akşam saatlerinde vücuduna yüksek dozda uyuşturucu enjekte etti. Bir süre sonra kendinden geçen Koltka\'nın uyanmadığını gören arkadaşları, ambulans çağırdı. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri Koltka\'nın yaşamını yitirdiğini belirledi. Koltka\'nın cesedi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu Morguna götürüldü. Koltka\'nın birlikte kaldığı arkadaşlarının aldıkları uyuşturucu madde nedeniyle ayakta durmakta güçlük çektikleri görüldü. Arkadaşının ölümü yüzünden büyük üzüntü yaşayan D.A.M., uyuşturucu yüzünden herşeyini kaybettiğini belirterek, Ne ailem var, ne işim. Her şeyimi kaybettim. Almanca, İngilizce ve Rusça biliyorum ama hiç bir şey yapamıyorum dedi.