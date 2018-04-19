(Görüntülü Haber) Yük treni raydan çıktı, seferler durduruldu

Burhan CEYHAN AYDIN, (DHA) AYDIN\'da raydan çıkan yük treni, Denizli- İzmir tren seferlerinin durdurulmasına yol açtı. İzmir\'e ve Denizli\'ye gitmek için yolcular uzun süre Aydın Tren Garı\'nda bekledi. Aydın\'da yük treninin raydan çıkması sonucu İzmir- Denizli arası seferler durduruldu. İzmir\'den Denizli\'ye maden taşıdığı öğrenilen yük treni, saat 01.00 sıralarında Aydın Garı\'na 300 metre mesafedeki tünelin içerisinde raydan çıktı. Demiryolunda taşların üzerinde duran lokomotif, İzmir-Denizli arasında tüm seferlerin durmasına neden oldu. Demiryolu yetkilileri treni raya oturtmak için çalışma başlatırken, durdurulan seferler nedeniyle bazı vatandaşlar işlerine geç kaldı. Saatlerce tren seferlerinin başlamasını bekleyen vatandaşlar, yetkililerden bilgi alamadıkları gerekçesiyle tepki gösterdi. Yük treninin raylara konularak çekilmesinin ardından tren seferlerinin başlayacağı öğrenildi.