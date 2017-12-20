(Görüntülü Haber) Yük treni, otomobile çarptı: 2 yaralı

Atilla MEMİŞ/AKŞEHİR (Konya), (DHA)- KONYA\'nın Akşehir İlçesi\'nde, trenin geçmesi için kapatılan bariyerlere çarpıp, hemzemin geçitte duran ehliyet sürücünün kullandığı otomobile, yük treni çarptı. Kazada hurdaya dönen araçtaki 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kameraları ile kaydedildi. Kaza, bugün saat 01.00 sıralarında Akşehir kent merkezi Yunak Caddesi\'ndeki hemzemin geçitte meydana geldi. Celal Akarsu (55), yönetimindeki 06 RP 206 plakalı otomobille, trenin geçişi için kapatılan bariyerleri çarpıp hemzemin geçte durdu. Bu sırada 63633 sefer sayılı Konya\'dan Afyonkarahisar\'a giden makinist Ahmet Özdemir\'in (39) idaresindeki yük treni, hemzeminde duran otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaklaşık 10 metre sürüklenen otomobil, güvenlik kamerasının bulunduğ direğe çarpıp durabildi. Otomobil hurda yığınına dönerken sürücü Celal Akarsu ile yanında bulunan Dudu Uzun (63) yaralandı. Araç içinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan, hayati tehlikesi devam eden Celal Akarsu, Meram Tıp Fakültesi\'ne sevk edildi. Ehliyetsiz olduğu tespit edilen Akarsu\'ya, \'sürücü belgesiz araç kullanmak\' suçundan 1763 lira para cezası uygulandı. Kazanın ardından gözaltına alınan makinist Ahmet Özdemir de ifadesinin ardından serbest bırakıldı.