(Görüntülü Haber) Yufkacıdan sadaka kutusunu çaldı, kameradan yakalandı

Aziz GÜVENER/ADAPAZARI(Sakarya),(DHA) - ADAPAZARI\'nda bir yufkacıdan sadaka kutusunu çalan E.K. (60) yakalandı.
Geçen hafta, Adapazarı Şeker Mahallesi Ahmet Yesevi Caddesi\'nde evlerinin yakınında bulunan bir yufkacıya giden E.K. iş yerinde kimseyi göremeyince içerisinde yaklaşık 300 TL bulunan sadaka kutusunu çaldı. İş yeri sahibinin şikayeti üzerine güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, sadaka kutusunu çalan kişiyi belirledi. Güvenlik kamerası görüntülerinde yufkacıya giren kişinin kararsız halleri dikkat çekti. Polis, E.K.\'yı gözaltına aldı. E.K. ifadesinde, \"Pişmanım, parayı geri vermek istiyorum\" dedi. E.K. emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.