(Görüntülü Haber) Yozgat'taki anıt çeşme ile 'Beslan Melekleri' unutulmayacak

BOĞAZLIYAN (Yozgat), (DHA) - YOZGAT\'ın Boğazlıyan İlçesi\'ne bağlı Poyrazlı Köyü\'ne bir ay önce Osetya\'dan bisikletleriyle 1500 kilometrelik yolu pedal çevirerek gelen 8 sanatçı genç tarafından yapılan \'Beslan Katliamı\'nı anlatan anıt çeşme, düzenlenen törenle açıldı. Kuzey Osetya-Alania Cumhuriyeti\'ndeki Beslan kentinde 2004 yılının Eylül ayında okulların açıldığı ilk gün, Şamil Basaev liderliğindeki İnguş teröristlerinin gerçekleştirdiği ilkokul baskını katliama dönüşmüş, 186\'sı bebek ve çocuk olmak üzere 334 kişi hayatını kaybetmiş, 800\'e yakın kişi de yaralanmıştı. Çocuk ve kadınların rehin alındığı, tarihe \'Beslan Katliamı\' olarak geçen olayda yaşamını yitiren çocukların anısına bu yıl, merkezi İstanbul\'da bulunan Alan Vakfı ile Oset\'lilerin yaşadığı Boğazlıyan İlçesi\'nin Poyrazlı Köyü Muhtarlığı işbirliğinde, katliamda hayatını kaybeden her bir çocuk için dikilen fidanlarla \'Beslen Melekleri Koruluğu\' oluşturuldu. Kuzey Osetya\'da bir araya gelen sanatçılardan oluşan 8 genç, bisikletlerle yola çıkarak 1500 kilometre kat edip, yaklaşık bir ay önce Poyrazlı Köyü\'ne ulaştı. ANIT ÇEŞME YAPTILAR Poyrazlı\'da köylüler tarafından ağırlanan gençler tarafından Beslen Melekleri Koruluğuna inşa edilen \'Anıt Çeşme\' tamamlanarak açıldı. Alan Vakfı Genel Başkanı Sadrettin Kuşoğlu, Beslan\'da hayatlarını kaybeden çocukların her yıl anıldığını hatırlatarak, \"Poyrazlı köyünde üç ay önce her çocuk adına bir fidan dikilerek, bu koruluk oluşturuldu. Beslan Katliamının yıl dönümü nedeniyle oluşturulan koruluk içerisinde gençlerimiz tarafından yapılan anıt çeşmenin açılışını yapmak üzere toplandık. Bu anıt çeşme, katliamın yaşandığı okulu temsil etmektedir. İçeride bulunan çocukların korkulu anlar yaşarken yaşadıkları susuzluğu, suya ulaşamamalarını konu edinmektedir. Burada akan bir çeşme bulunmasına rağmen, oraya kimse ulaşamamaktadır\" dedi. Alan Vakfı Ankara temsilcilerinden Ufuk Güneş de Avrupa\'nın birçok bölgesinde Beslan Katliamını konu alan, protesto amaçlı anıtların bulunmasına karşın, Türkiye\'de bunun eksikliğinin hissedildiğini, bunu gidermek üzere Boğazlıyan ilçesinin Poyrazlı köyünün seçilerek, gençler tarafından anıtın yapıldığını ifade etti. Açılış programına katılan Beslan katliamında yaşamını yitiren çocukların anneleri ise yaşanılan olayı anlatırken gözyaşlarına boğuldu. Anıtın açılışının ardından topluca dua edildi.