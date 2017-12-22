(Görüntülü Haber) Yozgat'ta şeker işçilerinden 'kadro' eylemi

Halit YILMAZ SORGUN, (Yozgat) (DHA) Yozgat Şeker Fabrikası\'nda geçici olarak çalışan Şeker-İş Sendikası\'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı. İşçiler adına konuşan Şeker-İş Sorgun Şubesi Başkanı Turgut Gözübüyük, hükümet tarafından taşeron işçilere verilen kadro müjdesinin kendileri gibi geçici işçilere de verilmesini istedi. Yozgat Şeker Fabrikası\'nda geçici olarak çalışan 89 işçi, fabrika önünde toplanarak hükümet tarafından kendilerine kadro verilmesini istedi. Grup adına basın açıklaması yapan Şeker-İş Sorgun Şubesi Başkanı Turgut Gözübüyük, geçici işçilerin çalıştığı iş yerinde kalifiye eleman ve usta olarak çalışıp vardiya tuttuklarını, bu işçilere kadro verilmesinin devlete hiçbir mali yük getirmeyeceği gibi, üretime ve iş barışına daha fazla katkı sağlayacağını ifade etti. Gözübüyük, Geçici işçilerimiz üretim başladığı zaman iş başı yapıp, üretim bitince işten çıkartılıyor. Onlar işten çıkarıldığı zamanda revizyon döneminde elaman eksikliği yaşandığından, fabrikanın tüm işleri taşeron firmalara verilmektedir. İşinde uzman olmayan bu işçiler sanayimize katkı sağlamadığı gibi, bunlardan istenilen verim de alınamamaktadır dedi. Gözübüyük, taşeron işçilere kadro verilmesinin geçici işçileri de umutlandırdığının, ancak bu zamana kadar ne yazılı nede görsel basında kamuda çalışan 23 bin geçici işçiden bahsedilmemesinin kendilerini ve ailelerini derinden üzdüğünü söyledi. Geçici işçilerden Hasan İlhan ise, Yozgat Şeker Fabrikasında 20 yıldır mevsimlik işçi olarak çalıştığını, bu güne kadar tüm mücadeleyi verdiklerini, ancak bu sürede verilen kadroların hiç birinden yararlanamadıklarını söyledi. Hükümetin 850 bin taşeron işçiye kadro verileceğini açıklamasının, kendilerinin bu haktan yararlanamayacağı anlamına geldiğini ifade eden İlhan, Bizim evlerimizde çocuklarımı aç. Çocuklarımızı okutamıyoruz. Yılda 4-5 ay çalışmayla geçimimizi sağlayamıyoruz. Bizde 20 yıllık emeğimizi karşılığında kadro istiyoruz dedi. Geçen yıl fabrikada yaşanan patlamada sakat kaldığına dikkat çeken Seyit Babayiğit isimli geçici işçi de 20 yıldır fabrikada çalıştığını, geçen yıl yaşanan patlamada sağ ayağını kaybettiğini bilgisini verdi.