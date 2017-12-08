(Görüntülü Haber) Yozgat'ta cuma namazı çıkışı 'Kudüs' protestosu

Harun GÖKÇEOĞLU YOZGAT,(DHA)- ABD Başkanı Trump\'ın Kudüs\'ü, \'İsrail\'in başkenti\' olarak tanıması, Yozgat?ta cuma namazı sonrasında protesto edildi. ABD\'nin Kudus\'ü, İsrail\'in başkenti olarak tanımasının ardından bugün Çapanoğlu Büyük Camii\'nde cuma namazının ardından protesto gösterisi yapıldı. Gösteri öncesi vatandaşlar ellerinde, Türk bayrakları ve Filistin bayraklarıyla camiye gelirken, polis güvenlik tedbiri aldı. Cuma namazı çıkışında, Ak Parti İl Teşkilatı tarafından basın açıklaması yapıldı. Ak Parti İl Başkanı Celal Köse, yaptığı açıklamada, ABD Başkanı Trump\'ın hukuksuz Kudüs açıklamasının insanlık vicdanını yaraladığını ve bölgedeki sorunları derinleştirdiğini söyledi. Köse, ?Alınan kararın, İsrail ve Filistin toplumları arasındaki husumeti artırmaktan başka sonucu olmayacaktır dedi. Ak Parti İl Başkanı Celal Köse tarafından yapılan açıklamanın ardından toplanan kalabalık tekbir getirerek olaysız bir şekilde dağıldı.