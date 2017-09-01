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(Görüntülü Haber) Yozgat’ta acemi kasapların bayram mesaisi

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT'ta, Kurban Bayramı'nın illk günü, acemi kasapların mesaisiyle başladı

01 Eylül 2017 17:42

Harun GÖKÇEOĞLU/YOZGAT, (DHA) - YOZGAT\'ta, Kurban Bayramı\'nın illk günü, acemi kasapların mesaisiyle başladı. Kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanan, vücudunun çeşitli yerlerini kestiren 51 acemi kasap, hastanenin acil servislerine müracaat etti. Yozgat kent merkezinde belirlenen kurban kesim alanlarında sabah 08.00\'den itibaren kurbanlıklarını kesmeye başlayan vatandaşlar, kurbanlıklarını yatırırken zorlanıp, bağladıkları iplerin kopması sonucu zor anlar yaşadı. Büyükbaş kurbanlıkların tekme ve boynuz darbeleriyle yaralanan, bıçakla elini kestiren 51 acemi kasap, Bozok Üniversitesi Hastanesi Acil Servisi\'nde ayakta tedavi edildi. Acemi kasaplar arasında bir kişinin burnu kırılırken, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kurban kesimlerinin devam etmesi ve et doğrama işlemlerinin başlamasıyla birlikte bıçak kesiği nedeniyle hastanelerin acil servislerine müracaatların akşam saatlerinde artabileceği belirtildi.

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