(Görüntülü Haber) Yozgat Şeker Fabrikası'nda şeker pancarı alımı törenle başladı

Halit YILMAZ/SORGUN (Yozgat), (DHA)- YOZGAT Şeker Fabrikası 20\'nci dönem şeker pancarı alım kampanyası düzenlenen törenle başladı. Fabrikanın bu yıl 510 bin ton şeker pancarı alınmasının hedeflendiği belirtildi.



Yozgat Şeker Fabrikası Meydan Tesislerinde düzenlenen törene Yozgat Vali Yardımcısı Şükür Çakır, Ak Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal, Sorgun İlçe Kaymakamı Mustafa Altınpınar, Belediye Başkan vekili Mehmet Saraç, Pankobirlik Başkanı Kürşad Arslan, Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Zafer Keskin, daire amirleri ve çok sayıda çiftçi katıldı.



Açılış konuşmasını yapan Yozgat Şeker Fabrikası Müdürü Zafer Keskin, “Bu yıl Yozgat Şeker Fabrikası olarak 6 Ziraat Bölge Şefliğimizde 9 ilçede, 139 köyde, 2 bin 939 çiftçimiz ile sözleşme yapılmış olup, 82 bin 550 dekar pancar ekilmiştir. Bu pancar 12 tesellüm merkezinde alınarak 510 bin ton pancar alınması öngörülmektedir. Bu pancarın 406 bin tonu fabrikamızda işlenecek olup, yaklaşık 60 bin ton kristal şeker, 16 bin ton melas, 121 bin ton da yaş pancar küspesi hedeflenmektedir” dedi.



GEÇİCİ İŞÇİLERE KADRO VERİLMESİ ASKIYA ALINDI



Törende Ak Parti Yozgat Milletvekili Ertuğrul Soysal ise, şeker pancarının tarımda en çok konuşulan ekonomiye en çok katma değer sağlayan ürün olduğuna dikkati çekti. Soysal, geçici işçilere kadro verilmesiyle ilgili olarak ise, “Bu yıl ve önümüzdeki yıl geçici işlerin kadroya alınması yönünde bir karar verildi. Ancak son gelişmeler neticesinde geçici işçilere kadro verilmesi şu an için askıya alındığını öğrendim. Ancak çalışmalar devam ediyor. Mali politikaların biraz daha dengelenmesi adına ileriki süreçte tekrar gündeme gelecek” diye konuştu.



Yozgat Vali Yardımcısı Şükrü Çakır ise “Şeker fabrikamız ülkemizin birçok yerinde kapandı, satıldı. Ancak Yozgat Şeker Fabrikamız üretimine ve çalışmasına devam ediyor. Yozgat’ta en fazla istihdam sağlayan bir fabrika. Dolayısıyla Yozgat’ın göz bebeği” dedi.



Kampanya döneminde Yozgat Şeker Fabrikası\'na pancar getiren ilk 6 çiftçiye cumhuriyet altını verildi.

