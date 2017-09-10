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(Görüntülü Haber) Yorgun mermiden şans eseri kurtuldu

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY'ın Reyhanlı İlçesi'nde 14 yaşındaki Emrullah Cemiloğlu'nun temizlik yaptığı babasına ait otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti

10 Eylül 2017 19:44

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- HATAY\'ın Reyhanlı İlçesi\'nde 14 yaşındaki Emrullah Cemiloğlu\'nun temizlik yaptığı babasına ait otomobilin tavanına yorgun mermi isabet etti. Reyhanlı İlçe Belediyesi binası yanındaki \'Gizem Matbaacılık\' sahibi Ecevit Cemiloğlu\'nun, işyerinin önüne park ettiği otomobilini oğlu Emrullah Cemiloğlu temizlemeye başladı. Temizlik bittikten sonra oğlunun yanına gelen Cemiloğlu, otomobilinin tavanına saplanmış mermi çekirdeğini görünce polise haber verdi. Sevk edilen polis ekibi, araçta inceleme yaparak, mermiyi balistik inceleme için götürdü. İlçede düğünlerde havaya ateş açıldığını aracına isabet eden yorgun merminin de bunlardan biri olabileceğini belirten Ecevit Cemiloğlu, şöyle dedi: \"Oğlum otomobilde temizlik yapıyordu. Hatta mermiyi fark ettiğimizde bana biraz önce bir ses duyduğunu ancak, anlam veremediğini de söyledi. Çok şükür otomobile geldi. Oğluma da gelebilirdi. Tüm yetkililere sesleniyorum; düğünlerde silah sıkılmaması konusunda gerekli önlemler alınsın. mutlaka birilerinin ölmesi mi lazım?\" Emrullah Cemiloğlu ise, temizlik yaparken duyduğu sesi babasına söylemeye hazırlandığını anlatırken, \"Duyduğum sesin ne olduğunu bilmiyordum. İşyerini kapatıp otomobile binerken merminin tavanda olduğunu fark ettik. Düğünlerde silah sıkılmasın insanların canı yanmasın\" diye konuştu. Polisin yorgun mermiyi atan kişiyi bulmak için başlattığı soruşturma sürüyor.

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