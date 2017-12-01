(Görüntülü Haber) Yöresel kıyafetle step ve aerobik

Sinan KORKMAZER/NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR merkeze bağlı Çat beldesinde, Halk Eğitim Merkezi tarafından açılan ücretsiz step, aerobik ve pilates kursuna 60 ev kadını katıldı. Yöresel kıyafetleriyle spor yapan kadınlar arasında en fazla kilo verene 1 çeyrek altın hediye edilecek. Merkeze bağlı Çat beldesinde, Nevşehir Halk Eğitimi Merkezi tarafından ev kadınlarına yönelik ücretsiz step, aerobik ve pilates kursu açıldı. Çat Belediyesi Spor Salonu\'nda haftanın 5 günü yapılan kursa, 60 kadın katıldı. Yaz aylarında üzüm bağlarında ve bahçelerde çalışan kadınlar, kış mevsiminde ise spor yapmak, zayıflamak, zinde kalmak ve bel fıtığı gibi rahatsızlıklarını gidermek amacıyla kursa katıldı. Yöresel kıyafetleriyle spor yapan kadınlar arasında en fazla kilo verene 1 çeyrek altın hediye edilecek. \'BİR TEYZEYE SÖZ VERDİM\' Çat Belde Belediye Başkanı Kamil Duru, sadece yol, su ve kaldırım gibi altyapıyla ilgili değil, sosyal alanlarda da çalışmalar yaptıklarını söyledi. Başkan Duru, \"Bu manada seçim döneminde bir kasabalı teyzemizin aşırı kilolarından şikayet ederek, \'Sana oyumu vereceğim ama mutlaka bir spor salonu yapmanı istiyorum. Artık kilolarımdan bıktım. Ben ve benim gibi kilolu bayanlar için senden bunu istiyorum\' talebi üzerine böyle bir spor salonu yapmak için söz verdim. Şimdi bu sözünü yerine getirmenin de mutluluğunu yaşıyorum\'\' dedi. Başkan Duru, kursa katılan kadınların step, aerobik ve pilates eğitmenlerinin yanı sıra psikolog ve diyetisyen ile de destekleneceğini ifade etti.