(Görüntülü Haber) Yönetmen Nuri Bilge Ceylan, Diyarbakır'da kapkaça uğradı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA) - TÜRKİYE\'nin çektiği filmlerle uluslararası üne sahip olan yönetmeni Nuri Bilge Ceylan\'ın, Diyarbakır\'da gezerken 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, kapkaç yöntemiyle çalındı. Aynı gün polisi görünce fotoğraf makinesini atıp kaçan kapkaççı, bugün yakalanarak gözaltına alındı.



Olay, dün saat 15.00 sıralarında merkez Sur ilçesi Ziya Gökalp Mahallesi Ziya Gökalp Sokak\'ta meydana geldi. Yaya olarak gezintiye çıkan yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'ın elindeki 10 bin dolar değerindeki fotoğraf makinesi, arkasından yaklaşan kişi tarafından kapkaç yöntemiyle çalındı. Ceylan\'ın ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri, görgü tanıklarının ifadesine başvurup, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden, şüphelinin uyuşturucu madde bulundurmak ve kapkaç suçlarından kaydı bulunan 16 yaşındaki Ş.Ç olduğu tespit edildi.



MAKİNAYI ATIP KAÇTI



Polisin her yerde aradığı S.Ç., dün saat 22.00 sıralarında İskender Paşa Mahallesi Telgrafhane Sokak\'ta fark edildi. Karşısında polisi gören Ş.Ç., elindeki Ceylan\'dan çaldığı fotoğraf makinesinin bulunduğu poşeti atarak kaçtı. Polisin peşine düştüğü S.Ç. izini kaybettirirken, fotoğraf makinesi yönetmen Nuri Bilge Ceylan\'a teslim edildi.



Ekipler, bugün S.Ç.\'yi yapılan çalışmayla yakaladı. Çocuk Şubesi\'ne teslim edilen S.Ç.\'nin işlemlerinin devam ettiği belirtildi.