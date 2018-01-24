T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yolun karşısına geçmeye çalışan kişiye çarptı, durmadı kaçtı

Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) Eyüp, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı

24 Ocak 2018 12:39

Hasan YILDIRIM-Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL, (DHA) Eyüp, Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu\'nda yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Serkan Koçi hayatını kaybederken, polis kaza sonrası olay yerinden kaçan aracı arıyor.

Kaza, Eyüp Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sünnet Köprüsü girişinde saat 07.00 sıralarında meydana geldi.  Hasdal\'dan Sütlüce istikametine giden bir araç, yolun karşısına geçmeye çalışan Serkan Koçi (42)\'ye çarptı. Serkan Koçi, çarpmanın etkisiyle yola savrulurken, kaza yapan araç durmayarak olay yerinden kaçtı. Belediye işçilerinin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi, Serkan Koçi\'nin hayatını kaybettiğini belirledi. 

Polis olay yerinde ve çevrede incelemelerde bulundu. 

Polis, kaza sonrası durmayarak kaçan aracı yakalamak için çalışma başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hasan YILDIRIMCemilDHA Eyüp Hasdal Okmeydanı Bağlantı YoluSerkan KoçiKaza Eyüp Hasdal Okmeydanı Bağlantı Yolu Sünnet KöprüsüSütlüceBelediyeSağlık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24