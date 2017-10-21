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(Görüntülü Haber) Yolun karşı tarafına geçerken otomobil çarpması sonucu öldü

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ(Ankara), (DHA)- ANKARA'nın Elmadağ İlçesi'nde yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yalçın Çalık, öldü

21 Ekim 2017 19:34

Hüseyin ÖZBALI/ELMADAĞ(Ankara), (DHA)- ANKARA\'nın Elmadağ İlçesi\'nde yolun karşı tarafına geçmek isterken otomobilin çarptığı Yalçın Çalık, öldü. Kaza, Elmadağ İlçesi Hasanoğlan Mahallesi Menderes Bulvarı\'nda dün akşama doğru meydana geldi Kaymakamlık\'ta görevli evli ve 2 çocuk babası 35 yaşındaki Yalçın Çalık, dün mesaisini tamamladıktan sonra eve gitmek isterken trafik lambaları bulunmayan bölgede yolun karşı tarafına geçmek istedi. Ancak, sürücü ve plakası açıklanmayan bir otomobilin çarparak metrelerce uzağa fırlattığı Yalçın Çalık, olay yerinde öldü. Polis, kaza yapan sürücüyü gözaltına aldı. Soruşturma sürdürülüyor.

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