(Görüntülü Haber) Yollardaki demir bariyerleri çalan 2 kişi tutuklandı

Mustafa UFAK/HİLVAN(Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Hilvan İlçesi’nde, Karayolları Genel Müdürlüğü’nün yol kenarlarında bulunan demir bariyerlerini çalan 2 kişi jandarma tarafından yakalandı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Hilvan\'ın Kırbaşı Mahallesi yakınlarında jandarma, yol kenarındaki bariyerlerin söküldüğünü ve 2 kişi tarafından 50 LE 627 plakalı kamyonete konulduğu bilgisini aldı. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, mahalle yakınlarında durdurduğu kamyonette sökülmüş demir bariyerler olduğunu gördü. Bariyerlere el koyan jandarma, kamyonette bulunan Ramazan G. ve Cemal G.\'yi gözaltına aldı.



Kuzen oldukları ve hurdacılık yaptıkları öğrenilen şüpheliler jandarmada, bariyerleri satacaklarını söylediği öğrenildi. Jandarmada yapılan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ramazan ve Cemal G., nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanırken, bariyerler ise Karayolları Müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

