(Görüntülü Haber) Yolda yürüyen kadının yüzüne kimyasal madde döken saldırgan, eski sevgili çıktı (2)
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Konya'da eski sevgilisi özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K
14 Aralık 2017 20:25
SALDIRGAN TUTUKLANDI
Konya\'da eski sevgilisi özel güvenlik görevlisi 25 yaşındaki Rukiye K.\'nin yüzüne kimyasal madde atıp yaralayan 41 yaşındaki Faruk Karataş, \'Kasten yaralama\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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