(Görüntülü Haber) Yolda oluşan çukur tehlike saçıyor

İrfan ÖZŞEKER/SİVAS, (DHA) - SİVAS\'ta mahallede yolun ortasında çöküntü sonucu çukur oluştu. Hiçbir önlemin alınmadığı çukur yoldan geçen araçlar için tehlike saçıyor.



Kent merkezindeki tarihi Sİvas Kalesi\'nin yanındaki Kalerardı Mahallesi, Kaleardı Sokak\'ta yol üzeninde birkaç gün önce bilinmeyen bir nedenle çöküntü oluştu. Mahalle sakinleri çukuru içinde kum olan çuvallarla kapatmaya çalıştı. Her geçen gün büyüyen çukura önceki gün bir polis aracı düştü. Çöküntünün olduğu yerden itibaren asfaltın altında yaklaşık 3 metrelik bir oyuk olduğu ortaya çıktı. Belediyeyi arayarak durumu ileten mahalle sakinleri, buna rağmen tedbir alınmadığını ileri sürerek tepki gösterdi. Yetkililere bilgi verdiklerini ama kimsenin gelip çukura bakmadığını ileri süren mahalle sakinlerinden Mehmet Delibaş, \"4 gün önce burada ufak bir çöküntü oluştu. Ufak bir torba koyduk, burası kapansın diye. O da kapanmadı. 2 gün önce de buradan bir polis aracı geçerken çukura düştü. Yetkilileri aradık, bilgi verdik. Kimse gelip bakmadı. Şu anda çukur giderek büyüdü. Bir aracı yutacak boyuta geldi. Çocuklar da oynuyor burada. Tehlike arz ediyor\" dedi.



Olay yerinden tesadüfen geçen bir belediye çalışanı ise çukurda inceleme yaparak durumu yetkililere iletti.