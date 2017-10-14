(Görüntülü Haber) Yolcusu bayıldığı için geri dönen uçak 7 saat 22 dakika sonra inebildi

Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL DHA Türk Hava Yolları\'nın(THY) İstanbul-Montreal seferini yapan uçağı, bir yolcunun rahatsızlanarak bayılması nedeniyle 7 saat 22 dakika havada tur atıp iniş için uygun yakıt ağırlığına geldikten sonra İstanbul Atatürk Havalimanı\'na indi. THY\'nin İstanbul Atatürk Havalimanı\'ndan Kanada\'nın Montreal kentine gitmek üzere 253 yolcusunu alarak saat 15.33\'te havalanan Airbus 330-300 tipi, TC- JOA kuyruk tescilli uçak, kalkışından kısa bir süre sonra 16 yaşındaki genç kadın yolcu bayıldı. Uçağın Kaptan pilot durumu Atatürk Havalimanı Trafik Kontrol kulesine bildirerek iniş izni aldı. Yakıt boşaltma sistemi bulunmayan uçak İniş için uygun iniş ağırlığına ulaşmak için, 7 saat 22 dakika havada tur attıktan sonra yakıtını tüketti. Uygun iniş ağırlığına ulaşan uçak saat 22. 55\'te İstanbul Atatürk Havalimanı\'na sorunsuz şekilde indi. Uçağın altında bekleyen ambulansa alınan hasta yolcunun durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yolculardan bazılarının otel hizmetinden yararlandırılacağı bir kısmının ise tahsis edilecek yeni uçakla saat 01.00\'da Montreal\'e gideceği bildirildi. YOLCULAR YAŞANANLARI ANLATTI Kanada\'dan bir aylık izine gelen Konyalı Battal Ok, şunları söyledi: \"İzinim bitti, havalimanına geldim. Saat 14.05\'te uçağımız kalkacaktı. 1 saat rötar yaptı.Havalandıktan kısa süre sonra bir arkadaşımız rahatsızlandı. Tekrar inme imkanımız yoktu. 8 saatte yakın İstanbul üzerinde uçtuk. Uçuş iyiydi. Sıkıntı yoktu. İlgi iyiyidi. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bize iki seçenek verdiler. Gece saat 01.00\'da uçak varmış, gitmek isteyen gidiyor. Kalan yolcular otele yerleştirilip pazar günü yolcu edilecekler.\" \"İSTANBUL\'DAN İSTANBUL\'A 9 SAATLİK UÇUŞ YAPTIK!\" Yolculardan Ali Üstün ise \"Bugün saat 14.05\'te Montreal\'e uçacaktık. Hava trafiği dolayısı nedeniyle 1 saat gecikmeli havalandık. Havalandıktan çok kısa bir süre sonra, belki 10-15 dakika sonra \'doktor var mı?\' diye acil bir anons yapıldı. Sonradan öğrendim, 3 tane doktor olay yerine gitmiş. Yolculardan biri fenalık geçirmiş ve onun için uçak geri dönmek zorunda kaldı. İnsan sağlığı her şeyden önce gelir. Uçak, İstanbul hava sahası üzerindeyken doktorlar acil iniş durumunun kalktığını pilota bildirmişler, pilot da bu durum üzerine acil iniş yerine normal inişe geçti. Ve durumu izah etti pilot, anonslarla uçakta çok miktarda yakıt olduğu için yakıtı tüketmeden normal inişe geçemeyeceği için İstanbul-Çorlu arasında yaklaşık 7 saat civarında saat verdiler, uçtuk durduk. Anormal bir panik durumu söz konusu değildi. THY personelinin o konuda profesyonelce hareket ettiği söylemek mümkün. Bu 7 saatlik yakıtın boşaltılmasından sonra da inişi yaptık. Kısacası İstanbul\'dan İstanbul\'a 9 saatlik uçuş yaptık\" dedi.