(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsüyle kamyon çarpıştı: 1 ölü, 21 yaralı

Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA) - BOLU’da, TEM Otoyolu’nda aynı yöne giden yolcu otobüsüyle kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.



Kaza, saat 18.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Cankurtaran mevkisinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Cankan Kalata yönetimindeki 35 PK 866 plakalı yolcu otobüsü ile aynı yöne giden Ercan Karataş yönetimindeki 50 DN 193 plakalı kamyon çarpıştı. Kamyonun devrildiği kazada otobüsteki yolcularından Onur Canyılmaz hayatını kaybetti, her iki şoförle birlikte 19 yolcu da yaralandı. Otobüs şoförü Kalata, sıkıştığı yerden itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.