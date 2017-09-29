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(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünün yayaya çarpma anı güvenlik kamerasında

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da 33 yaşındaki Mustafa Aşçı, yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaralandı

29 Eylül 2017 20:27

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY\'da 33 yaşındaki Mustafa Aşçı, yolun karşısına geçmek isterken yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaralandı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. 

Kaza, bugün saat 08.00 sıralarında Aksaray- Ankara karayolunun 10\'uncu kilometresinde meydana geldi. Aksaray\'dan Ankara\'ya yolcu taşıyan Zeki Çelik yönetimindeki 68 HZ 322 plakalı yolcu otobüsü, yolun karşısına geçmek isteyen Mustafa Aşçı\'ya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yere savrulan ve ağır yaralanan Aşçı, çağrılan ambulansla Aksaray  Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Sürücü Çelik de gözaltına alındı. Kaza anı bir akaryakıt istasyonunun güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor. 
 

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