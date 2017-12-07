(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde intihara kalkıştı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – DİYARBAKIR’dan bindiği otobüste ilaç içip intihar etmek isteyen kadın yolcu, Şanlıurfa’da hastaneye kaldırıldı.



Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte olan 38 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, otobüs hareket ettikten sonra iddiaya göre ailesi olduğu kişilerle cep telefonuyla konuştuktan sonra yanında bulunan haplardan topluca yuttu. Kadın yolcunun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden diğer yolcular durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine 72 EF 333 plakalı otobüsün sürücüsü, Şanlıurfa Terminali\'ne girdi. Baygınlık geçiren geçen kadın için olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, otobüste ilk müdahalede bulunduğu kadını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ailevi nedenler yüzünden intihara kalkıştığı ileri sürülen kadın için polis soruşturma başlattı.