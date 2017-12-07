T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde intihara kalkıştı

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – DİYARBAKIR’dan bindiği otobüste ilaç içip intihar etmek isteyen kadın yolcu, Şanlıurfa’da hastaneye kaldırıldı

07 Aralık 2017 01:51

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA) – DİYARBAKIR’dan bindiği otobüste ilaç içip intihar etmek isteyen kadın yolcu, Şanlıurfa’da hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde Şanlıurfa Otobüs Terminali\'nde meydana geldi. İddiaya göre Diyarbakır’dan Ankara’ya gitmekte olan 38 yaşındaki adı açıklanmayan kadın, otobüs hareket ettikten sonra iddiaya göre ailesi olduğu kişilerle cep telefonuyla konuştuktan sonra yanında bulunan haplardan topluca yuttu. Kadın yolcunun bir süre sonra rahatsızlandığını fark eden diğer yolcular durumu muavine bildirdi. Bunun üzerine 72 EF 333 plakalı otobüsün sürücüsü, Şanlıurfa Terminali\'ne girdi. Baygınlık geçiren geçen kadın için olay yerine sevk edilen sağlık görevlileri, otobüste ilk müdahalede bulunduğu kadını ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırdı. Ailevi nedenler yüzünden intihara kalkıştığı ileri sürülen kadın için polis soruşturma başlattı.

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ali LEYLAKŞANLIURFA DHADİYARBAKIRdanOlayOtobüs TerminaliDiyarbakırdan AnkarayaKadınBununEFTerminaliBaygınlıkMehmet AkifEğitimAraştırma HastanesiAilevi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Antalya Büyükşehir Belediyesi ihaleyi iptal etmişti: Alkoçlar'ın da ortağı olduğu...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24