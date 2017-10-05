(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde 139 kaçak mülteci yakalandı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 139 mülteci yakalandı. Ağrı\'dan İstanbul\'a giden Hikmet İ. yönetimindeki 34 LA 0621 plakalı yolcu otobüsü D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişinde polis kontrol noktasında durduruldu. Otobüste ve bagajında arama yapan Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 139 mülteci bulunduğunu tespit etti. otobüsün bagaj kısımlarına da bindikleri gözlenen kaçak mülteciler otobüsten indirilerek gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mültecilerin buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.otobüs şoförü Hikmet İ. ise, gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.