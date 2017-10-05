T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsünde 139 kaçak mülteci yakalandı

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS'ın Suşehri İlçesi'nde polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 139 mülteci yakalandı

05 Ekim 2017 20:18

Bülent TATLI/SUŞEHRİ(Sivas), (DHA)- SİVAS\'ın Suşehri İlçesi\'nde polis ekiplerince durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada yurda kaçak yollarla giren 139 mülteci yakalandı. Ağrı\'dan İstanbul\'a giden Hikmet İ. yönetimindeki 34 LA 0621 plakalı yolcu otobüsü D-100 kara yolunun Suşehri ilçesi girişinde polis kontrol noktasında durduruldu. Otobüste ve bagajında arama yapan Suşehri Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan, Pakistan, İran ve Suriye uyruklu 139 mülteci bulunduğunu tespit etti. otobüsün bagaj kısımlarına da bindikleri gözlenen kaçak mülteciler otobüsten indirilerek gözaltına alınarak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Mültecilerin buradaki işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere Sivas Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.otobüs şoförü Hikmet İ. ise, gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Bülent TATLISUŞEHRİSivas DHA SİVAS SuşehriAğrıHikmetLAD100SuşehriOtobüsteSuşehri Emniyet MüdürlüğüAfganistan PakistanSuriyeEmniyet MüdürlüğüneMültecilerinSivas GöçMüdürlüğüne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24