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(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü TIR'a çarptı: ilk belirlemelere göre 10 ölü, 18 yaralı (5)

ÖLÜ SAYISI 10'A YÜKSELDİ Çorum'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 10'a çıktı

13 Mart 2018 13:10

ÖLÜ SAYISI 10\'A YÜKSELDİ Çorum\'un Osmancık ilçesinde yolcu otobüsünün park halindeki TIR’a çarpması sonucu meydana gelen kazada, ölü sayısı 10\'a çıktı. Osmancık Belediye Başkanı Hamza Karataş, kazada 10 kişinin öldüğünü, 18 kişinin de yaralandığını söyledi. Karataş, otobüsten yanan cesetlerin çıkarılmaya çalışıldığını ve çalışmanın devam ettiğini bildirdi. Ölenler arasında çocukların da olduğu ifade edildi. Yaralıların hastanede tedavileri sürerken, ölenlerin kimliklerinin tespiti için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

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