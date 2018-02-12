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(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN'da yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı

12 Şubat 2018 15:07

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Ardahan-Göle Karayolu\'nun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ardahan\'dan Erzurum\'a seyir halinde olan Kadir Kanal yönetimindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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