(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Deniz BAŞLI/ARDAHAN, (DHA)- ARDAHAN\'da yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkan yolcu otobüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 4 kişi yaralandı. Kaza, bugün saat 10.00 sıralarında Ardahan-Göle Karayolu\'nun 8\'inci kilometresinde meydana geldi. Ardahan\'dan Erzurum\'a seyir halinde olan Kadir Kanal yönetimindeki 06 DR 4484 plakalı yolcu otobüsü, yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücüyle birlikte 4 kişi yaralandı. Yaralılar, çağrılan ambulanslarla Ardahan Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Olay yerine gelen jandarma, kaza ile ilgili inceleme başlattı.