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(Görüntülü Haber) Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı

30 Kasım 2017 12:41

ERZİNCAN, (DHA)- ERZİNCAN\'da sürücünün direksiyon kontrolünü yitirdiği yolcu otobüsü yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada , ilk belirlemelere göre 25 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 07.00 sıralarında Erzincan-Erzurum karayolunun 50\'nci kilometresinde bulunan Yollarüstü Mevkii\'nde meydana geldi. Sürücü, plaka ve firması henüz belirlenemeyen yolcu otobüsü sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada 25 yaralı olduğu bildirilirken, ihbar üzerine çok sayıda ambulans gönderildi.

 

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