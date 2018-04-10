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(Görüntülü Haber) Yolcu dolu otobüste korku dolu anlar

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR'de özel halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı

10 Nisan 2018 14:13

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL, (DHA)- ATAŞEHİR\'de özel halk otobüsü şoförü ile bir yolcu arasında kavga çıktı. Yolcunun silah çektiği kavga otobüsün güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. 

Olay dün saat 15.30 sıralarında Küçükbakkalköy\'de meydana geldi. Özel Halk otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olay iddiaya göre şöyle gelişti: Çekmeköy\'den Kadıköy\'e giden otobüste bulunan bir yolcu, trafik yoğunluğu nedeniyle durak harici inmek istedi. Otobüs şoförü Sultan Ahmet Yazıcı, kural dışı olduğunu söyleyerek yolcunun inmesine izin vermedi. Bunun üzerine ikili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine yolcu ile şoför Yazıcı arasında yumruklaşma ve boğuşma yaşandı. 


 

KAVGA ÇIKTI, OTOBÜS KAZA YAPTI

Kavga sırasında kontrolsüz kalan otobüs öndeki araca çarparak durdu. Yolcu dolu otobüste yaşanan kavga sırasında kimliği belirsiz kişi,  şoför Yazıcı\'ya silah doğrulttu. Yazıcı da o sırada kollarına atılarak, silahlı kişiyle bir süre tekrar boğuştu. Ardından otobüsün şoförü Yazıcı sinir krizleri geçirerek fenalaştı, silahlı kişi de kaçarak ortadan kayboldu. Yazıcı, yolcular tarafından çağrılan sağlık ekiplerince Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yazıcı, İçerenköy Polis Merkezi\'ne giderek kendisine silah doğrultan kişiden şikayetçi oldu. Polis, görüntülerden yola çıkarak silah çeken kişiyi arıyor.


 

\"POLİS OLDUĞUNU SÖYLEDİ, HERHANGİ BİR KİMLİK GÖSTERMEDİ\" 

Otobüsün şoförü Sultan Ahmet Yazıcı\"Boğuşurken belindeki silahı çıkardı, mermiyi ağzına verdi ve polis olduğunu söyleyerek küfürler etti. Olay daha da büyümesin diye silahın üzerine atladım. Toplu taşımada insanların hayat tehlikesi var. Polis olduğunu söyledi, herhangi bir kimlik göstermedi. Kimlik gösterse de, polis olsa dahi indirecek pozisyonum olmadığı için orada indirmemi isteyemezdi \" şeklinde konuştu.

 

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