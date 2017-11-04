(Görüntülü Haber) Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 1 ölü, 4 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.



Kaza, bugün saat 18.50 sıralarında Ereğli- Karaman karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Karaman- Ereğli yüksek hızlı tren hattında çalışan işçileri taşıyan 06 AED 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Uluçan, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, işçilerden Deniz Dönmez öldü, sürücü Uluçan ve diğer işçiler Yunus Çakır, Hasan Boz ve Yahya Duru yaralandı, köpek de telef oldu.



Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı. Deniz Dönmez\'in cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.