T24 LogoT24 Logo
Gündem

(Görüntülü Haber) Yola fırlayan köpek, kazaya neden oldu: 1 ölü, 4 yaralı

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA'nın Ereğli İlçesi'nde sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı

04 Kasım 2017 12:36

Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA) - KONYA\'nın Ereğli İlçesi\'nde sürücüsünün yola çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdığı hafif ticari araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 18.50 sıralarında Ereğli- Karaman karayolunun 20\'nci kilometresinde meydana geldi. Karaman- Ereğli yüksek hızlı tren hattında çalışan işçileri taşıyan 06 AED 988 plakalı hafif ticari aracın sürücüsü Emrah Uluçan, yola fırlayan köpeğe çarpmamak için direksiyon kırdı. Kontrolden çıkan araç, şarampole yuvarlandı. Kazada, işçilerden Deniz Dönmez öldü, sürücü Uluçan ve diğer işçiler Yunus Çakır, Hasan Boz ve Yahya Duru yaralandı, köpek de telef oldu.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak tedavile alındı. Deniz Dönmez\'in cesedi ise otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi\'nin morguna kondu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Atilla ATMACAEREĞLİ Konya DHAKONYA EreğliKazadaKazaEreğli KaramanKaraman Ereğli yüksekAEDEmrah UluçanKontroldenKazadaişçilerden Deniz DönmezUluçanYunusHasan BozYahya DuruYaralılarolayEreğli Devlet

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AFAD Elazığ depremi için nakdi yardım kampanyası başlattı...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem | Yaşamını yitirenlerin sayısı 39'a yükseldi...

HDP Elazığ heyeti: Gelen yardımlar AKP ilçe başkanları tarafından sadece...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24