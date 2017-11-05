(Görüntülü Haber) Yol verme tartışmasında 2 gazi ailesi ve 2 yaşındaki çocuklarıyla darp edildiler

ANKARA’da belden aşağısı tutmayan terör gazisi Jandarma Astsubay Çavuş Muzaffer Oktay ve sol bacağını kullanamayan gazi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Kızılkaş, trafikte yaşanan tartışma sonrası öfkeli 4 kişi tarafından 5 kişilik aileleri ve 2 yaşındaki çocuklarıyla birlikte öldürülesiye darp edildiler. Gaziler hastanede tedavi altına alınırken, olay anı güvenlik kameralarına yansıdı.2015 yılında Mardin Artuklu’da terör örgütü ile girilen çatışmada gazi olan ve belden aşağısı tutmayan Jandarma Astsubay Çavuş 23 yaşındaki Muzaffer Oktay ve yine 2016 yılında Kars Sarıkamış’ta teröristler ile girilen çatışmada gazi olan sol bacağını kullanamayan Jandarma Uzman Çavuş 27 yaşındaki İbrahim Kızılkaş ile aynı araçtaki aileleri trafikte çıkan tartışmanın büyümesiyle darp edilerek hastanelik edildiler. Olay, dün akşam saatlerinde Eskişehir yolu üzerinde meydana geldi. Sol bacağını kullanamayan İbrahim Kızılkaş’ın kullandığı engelliler için özel yapım 06 EF 2415 plakalı otomobilin içinde bulunan eşi Seda Kızılkaş, 2 yaşındaki çocukları Ada Kızılkaş, belden aşağısı tutmayan arkadaşı gazi Muzaffer Oktay, annesi Kadriye Oktay, kız kardeşi Gamze Oktay Eskişehir yolunda ilerlerken plakası belirlenemeyen ticari araç içerisindekilerle yol verme tartışması yaşadı. Bir AVM’nin önünde ticari araçla önlerini kesen 4 kişi gazi ve ailelerinin bulunduğu otomobili tekmelemeye başladı. Saldırganlardan kaçan gaziler ve ailelerinin bulunduğu otomobil yaklaşık 3 kilometre sonra yol kenarındaki bir benzin istasyonuna girerek buraya sığınmak istedi. Ancak arkalarından takip eden öfkeli 4 kişi ticari araçlarından inerek gazilerin bulunduğu otomobilin camlarını kırmaya başladı. Gazi Muzaffer Oktay’ı otomobilin içerisinde, İbrahim Kızılkaş’ı ise koltuk değnekleriyle ayakta durmakta zorlanmasına aldırış etmeden otomobilin dışına çıkartarak darp ettiler. Bu sırada otomobilden inerek olayı durdurmaya çalışan aileleri ve henüz 2 yaşındaki çocuklarına da saldıran öfkeli grubu benzin istasyonu çalışanları güçlükle durdurabildi. “GAZİ OLDUĞUMUZU ÖĞRENİNCE DAHA ÇOK VURDULAR” Saldırıda çeşitli yerlerinden darp edilen gazi İbrahim Kızılkaş’ın eşi Seda Kızılkaş, “Saldırganlar benim henüz 2 yaşındaki çocuğumu da dövdüler. ‘Bunlar sizin gaziniz, yapmayın’ dedik. Onlar ise küfür etmeye devam ederek, ‘nefret ediyoruz gazilerden’ diyerek vurmaya devam ettiler. Yani gazi olduğumuzu öğrendikten sonra daha çok vurdular. Benim eşim terörle mücadele verirken yaralandı. Biz bunları hak etmiyoruz” diyerek yaşanan olaya tepki gösterdi. Gazi Muzaffer Oktay’ın kız kardeşi Gamze Oktay, abisinin ve İbrahim Kızılkaş’ın terörle mücadele ederken gazi olduğunu belirterek olay anını, “Biz Gölbaşı tarafından gelirken içerisinde 4 gencin bulunduğu bir araç bizim arabamızı önce sıkıştırdı. Ağabeyim ve İbrahim ağabey engelli olduğu için aşağı inmemek için bunlardan kaçtık. En son anayolun ortasında arabamızı durdurdular. Aracımızı tekmelediler. Daha sonra tekrar onlardan kaçarak kendimizi bir benzin istasyonuna attık. İstasyona girer girmez arkamızdan geldiler ve kapılarımızı açarak önce İbrahim abiyi sonra Muzaffer abime saldırdılar. İbrahim abiyi aşağı indirerek, abimi ise arabada darp ettiler” şeklinde anlattı. BENZİNLİK ÇALIŞANINI DA DARP ETTİLER Olayı engellemeye çalışırken darp edilen benzinlik çalışanlarından Muslu Arslan ise gazilerin darp edildiğini görünce dayanamadığı belirterek, “Bu gazilere yapılmaması gerekiyor. Onlar bizim için vatanı bekliyor. Neden yaptılar bilmiyorum. Bu durumu görünce dayanamadım sonra bende saldırdım. Bir şey diyemiyorum konuşacak bir şey bulamıyorum. Bunları yapmasınlar. Özellikle alkol alarak, eşiyle çocuklarıyla gezen insanlara zarar vermesinler” diye konuştu. “TÜRK ADALETİ GEREKEN EN AĞIR CEZAYI VERECEK” Gazilerin saldırıya uğradığı haberini alarak hastaneye koştuğunu belirten Avukat Mustafa Sait Aksu, “İki gazimiz yanlarında aileleri ile seyahat ederken sebepsiz yere bir saldırıya uğruyorlar. Gazi olduklarını belirttikleri halde saldırı devam ediyor. Kendileri belden aşağısı felçli iki gazi olarak ağır şekilde darp ediliyorlar. Bu tabi bizim ve tüm Türk toplumunun vicdanını yaralayan bir olay. Biz adalete güveniyoruz. Türk adaletinin en ağır cezayı vereceğine inanıyoruz. Bende gazilerimizin avukatı olarak bunun için gerekli her şeyi yapacağımız konusunda müsterih olmalarını istiyorum” diyerek olayı yakından takip ettiğini söyledi.