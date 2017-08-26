(Görüntülü Haber) Yol kontrolünde bulunan yavru aslana 'Cesur' adı verildi

Mustafa KANLI/ GAZİANTEP, (DHA) - ŞIRNAK\'ın Cizre İlçesi\'nde polisin yol kontrolü sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan 2 aylık yavru aslana Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından \'Cesur\' adı verildi. Cizre\'de polisin geçen Çarşamba günü yol kontrolü sırasında durdurduğu hafif ticari araçta bulunan ve Gaziantep Hayvanat Bahçesi\'nde özel bakıma alınan 2 aylık yavru aslan, yeni yuvasına alıştı. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ziyaret ettiği yavru aslanı bir süre severek biberonla süt verip besledi. Fatma Şahin, durumu iyiye giden aslana \'Cesur\' adını verdi. Fatma Şahin, aslanı çok sevdiğini belirterek, \"Bugün bu alanda her zaman yeni güzellikleri sizinle paylaşıyoruz. Cizre\'den yakalanarak bize gelen aslanı artık burada biz misafir ediyoruz. Basın mensuplarıyla konuşup aslanımızın adını cesur koymaya karar verdik\" dedi.