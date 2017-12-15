(Görüntülü Haber) Yol kontrolünde 2 şüpheli yakalandı

Yücel BULUT GAZİPAŞA, (DHA) ANTALYA\'nın Gazipaşa ilçesinde jandarmanın yol denetiminde iki farklı otobüste \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan aranan Aziz T. (24) ile \'yaralama\' suçundan arandığı belirlenen N.S. (25) gözaltına alındı. Gazipaşa İlçe Jandarma Karakolu\'na bağlı Güney Karakolu ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında, doğu illerinden gelen bir otobüs durduruldu. Jandarma ekipleri GBT sorgusunu yaptığı Aziz T.\'nin \'terör örgütüne üye olmak\' suçundan arandığını tespit etti. Gözaltına alınan Aziz T. karakola götürüldü.Jandarmanın bir başka yolcu otobüsünde yaptığı kimlik kontrolünde ise \'yaralama\' suçundan arandığı belirlenen N.S. gözaltına alındı. Aziz T. ve N.S. jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. N.S. işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, Aziz T.\'nin ise işlemlerinin sürdüğü belirtildi.